Pepe Undead (PEPEZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pepe Undead הוא $ 7.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEZ הוא 589.28M, עם היצע כולל של 589279933.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.07K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe Undeadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Undead ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Undead ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe Undeadל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-10.55%
|60 ימים
|$ 0
|+13.28%
|90 ימים
|$ 0
|--
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
