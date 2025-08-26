Pepe Trump (PTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00083804 $ 0.00083804 $ 0.00083804 24 שעות נמוך $ 0.00096137 $ 0.00096137 $ 0.00096137 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00083804$ 0.00083804 $ 0.00083804 גבוה 24 שעות $ 0.00096137$ 0.00096137 $ 0.00096137 שיא כל הזמנים $ 0.01756735$ 0.01756735 $ 0.01756735 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000981$ 0.0000981 $ 0.0000981 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -9.27% שינוי מחיר (7D) +0.18% שינוי מחיר (7D) +0.18%

Pepe Trump (PTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00084623. במהלך 24 השעות האחרונות, PTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00083804 לבין שיא של $ 0.00096137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01756735, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTRUMP השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -9.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Trump (PTRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 840.29K$ 840.29K $ 840.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 840.29K$ 840.29K $ 840.29K אספקת מחזור 992.98M 992.98M 992.98M אספקה כוללת 992,983,001.67 992,983,001.67 992,983,001.67

שווי השוק הנוכחי של Pepe Trump הוא $ 840.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTRUMP הוא 992.98M, עם היצע כולל של 992983001.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 840.29K.