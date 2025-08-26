עוד על PTRUMP

PTRUMP מידע על מחיר

PTRUMP אתר רשמי

PTRUMP טוקניומיקה

PTRUMP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pepe Trump סֵמֶל

Pepe Trump מחיר (PTRUMP)

לא רשום

1 PTRUMP ל USDמחיר חי:

$0.00084745
$0.00084745$0.00084745
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pepe Trump (PTRUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:39 (UTC+8)

Pepe Trump (PTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00083804
$ 0.00083804$ 0.00083804
24 שעות נמוך
$ 0.00096137
$ 0.00096137$ 0.00096137
גבוה 24 שעות

$ 0.00083804
$ 0.00083804$ 0.00083804

$ 0.00096137
$ 0.00096137$ 0.00096137

$ 0.01756735
$ 0.01756735$ 0.01756735

$ 0.0000981
$ 0.0000981$ 0.0000981

-0.53%

-9.27%

+0.18%

+0.18%

Pepe Trump (PTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00084623. במהלך 24 השעות האחרונות, PTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00083804 לבין שיא של $ 0.00096137, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01756735, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTRUMP השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -9.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Trump (PTRUMP) מידע שוק

$ 840.29K
$ 840.29K$ 840.29K

--
----

$ 840.29K
$ 840.29K$ 840.29K

992.98M
992.98M 992.98M

992,983,001.67
992,983,001.67 992,983,001.67

שווי השוק הנוכחי של Pepe Trump הוא $ 840.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTRUMP הוא 992.98M, עם היצע כולל של 992983001.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 840.29K.

Pepe Trump (PTRUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe Trumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Trump ל USDהיה . $ -0.0001071253.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Trump ל USDהיה $ +0.0002552090.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe Trumpל USDהיה $ -0.0000940319163710934.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.27%
30 ימים$ -0.0001071253-12.65%
60 ימים$ +0.0002552090+30.16%
90 ימים$ -0.0000940319163710934-10.00%

מה זהPepe Trump (PTRUMP)

Purely a memecoin

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepe Trump (PTRUMP) משאב

האתר הרשמי

Pepe Trumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe Trump (PTRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Trump (PTRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Trump.

בדוק את Pepe Trump תחזית המחיר עכשיו‏!

PTRUMP למטבעות מקומיים

Pepe Trump (PTRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe Trump (PTRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe Trump (PTRUMP)

כמה שווה Pepe Trump (PTRUMP) היום?
החי PTRUMPהמחיר ב USD הוא 0.00084623 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של PTRUMP ל USD הוא $ 0.00084623. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe Trump?
שווי השוק של PTRUMP הוא $ 840.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTRUMP?
ההיצע במחזור של PTRUMP הוא 992.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTRUMP?
‏‏PTRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01756735 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTRUMP?
PTRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0.0000981 USD.
מהו נפח המסחר של PTRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTRUMP הוא -- USD.
האם PTRUMP יעלה השנה?
PTRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:39 (UTC+8)

Pepe Trump (PTRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.