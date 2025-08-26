Pepe the King Prawn (PRAWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00012727 גבוה 24 שעות $ 0.00014455 שיא כל הזמנים $ 0.024724 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008156 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -10.61% שינוי מחיר (7D) -1.29%

Pepe the King Prawn (PRAWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012882. במהלך 24 השעות האחרונות, PRAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012727 לבין שיא של $ 0.00014455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRAWN השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe the King Prawn (PRAWN) מידע שוק

שווי שוק $ 129.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.48K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,968,655.96

שווי השוק הנוכחי של Pepe the King Prawn הוא $ 129.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRAWN הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968655.96. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.48K.