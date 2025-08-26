עוד על PRAWN

Pepe the King Prawn סֵמֶל

Pepe the King Prawn מחיר (PRAWN)

לא רשום

1 PRAWN ל USDמחיר חי:

$0.00012877
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Pepe the King Prawn (PRAWN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:17 (UTC+8)

Pepe the King Prawn (PRAWN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00012727
24 שעות נמוך
$ 0.00014455
גבוה 24 שעות

$ 0.00012727
$ 0.00014455
$ 0.024724
$ 0.00008156
-0.88%

-10.61%

-1.29%

-1.29%

Pepe the King Prawn (PRAWN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012882. במהלך 24 השעות האחרונות, PRAWN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012727 לבין שיא של $ 0.00014455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRAWNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008156.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRAWN השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -10.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe the King Prawn (PRAWN) מידע שוק

$ 129.48K
--
$ 129.48K
999.97M
999,968,655.96
שווי השוק הנוכחי של Pepe the King Prawn הוא $ 129.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRAWN הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968655.96. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.48K.

Pepe the King Prawn (PRAWN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe the King Prawnל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe the King Prawn ל USDהיה . $ -0.0000222572.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe the King Prawn ל USDהיה $ -0.0000128274.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe the King Prawnל USDהיה $ -0.00004719027875027573.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.61%
30 ימים$ -0.0000222572-17.27%
60 ימים$ -0.0000128274-9.95%
90 ימים$ -0.00004719027875027573-26.81%

מה זהPepe the King Prawn (PRAWN)

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepe the King Prawn (PRAWN) משאב

האתר הרשמי

Pepe the King Prawnתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe the King Prawn (PRAWN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe the King Prawn (PRAWN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe the King Prawn.

בדוק את Pepe the King Prawn תחזית המחיר עכשיו‏!

PRAWN למטבעות מקומיים

Pepe the King Prawn (PRAWN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe the King Prawn (PRAWN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRAWN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe the King Prawn (PRAWN)

כמה שווה Pepe the King Prawn (PRAWN) היום?
החי PRAWNהמחיר ב USD הוא 0.00012882 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRAWN ל USD?
המחיר הנוכחי של PRAWN ל USD הוא $ 0.00012882. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe the King Prawn?
שווי השוק של PRAWN הוא $ 129.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRAWN?
ההיצע במחזור של PRAWN הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRAWN?
‏‏PRAWN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.024724 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRAWN?
PRAWN ‏‏רשם מחירATL של 0.00008156 USD.
מהו נפח המסחר של PRAWN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRAWN הוא -- USD.
האם PRAWN יעלה השנה?
PRAWN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRAWN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:17 (UTC+8)

