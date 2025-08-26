עוד על PEPESORA

Pepe Sora AI (PEPESORA) טבלת מחירים חיה
Pepe Sora AI (PEPESORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00269334
$ 0.00269334$ 0.00269334

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-2.95%

+3.86%

+3.86%

Pepe Sora AI (PEPESORA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPESORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPESORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00269334, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPESORA השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Sora AI (PEPESORA) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 27.11K
$ 27.11K$ 27.11K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Sora AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPESORA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.11K.

Pepe Sora AI (PEPESORA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe Sora AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Sora AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Sora AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe Sora AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.95%
30 ימים$ 0-2.36%
60 ימים$ 0+26.62%
90 ימים$ 0--

מה זהPepe Sora AI (PEPESORA)

Welcome to the era of PepesoraAI, a creative fusion of Pepe culture, the innovative Sora platform, and the transformative power of artificial intelligence. PepesoaAI isn't just another token; it's a revolution in the making, promising an array of benefits and opportunities for its community members.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepe Sora AI (PEPESORA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Pepe Sora AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe Sora AI (PEPESORA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Sora AI (PEPESORA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Sora AI.

בדוק את Pepe Sora AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PEPESORA למטבעות מקומיים

Pepe Sora AI (PEPESORA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe Sora AI (PEPESORA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPESORA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe Sora AI (PEPESORA)

כמה שווה Pepe Sora AI (PEPESORA) היום?
החי PEPESORAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPESORA ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPESORA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe Sora AI?
שווי השוק של PEPESORA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPESORA?
ההיצע במחזור של PEPESORA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPESORA?
‏‏PEPESORA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00269334 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPESORA?
PEPESORA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEPESORA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPESORA הוא -- USD.
האם PEPESORA יעלה השנה?
PEPESORA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPESORA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Pepe Sora AI (PEPESORA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

