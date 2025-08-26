Pepe SKULL (SKULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00303939$ 0.00303939 $ 0.00303939 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) -3.63% שינוי מחיר (7D) -3.63%

Pepe SKULL (SKULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKULL השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe SKULL (SKULL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,968,621.0 999,968,621.0 999,968,621.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe SKULL הוא $ 26.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKULL הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968621.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.70K.