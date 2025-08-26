עוד על PODGE

Pepe on Doge סֵמֶל

Pepe on Doge מחיר (PODGE)

לא רשום

1 PODGE ל USDמחיר חי:

$0.00018704
$0.00018704$0.00018704
-6.00%1D
USD
Pepe on Doge (PODGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:10 (UTC+8)

Pepe on Doge (PODGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261721
$ 0.00261721$ 0.00261721

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.09%

+6.14%

+6.14%

Pepe on Doge (PODGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PODGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PODGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00261721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PODGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe on Doge (PODGE) מידע שוק

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

--
----

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,075.36
999,981,075.36 999,981,075.36

שווי השוק הנוכחי של Pepe on Doge הוא $ 187.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PODGE הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981075.36. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.03K.

Pepe on Doge (PODGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe on Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe on Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe on Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe on Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.09%
30 ימים$ 0+5.27%
60 ימים$ 0+27.36%
90 ימים$ 0--

מה זהPepe on Doge (PODGE)

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

Pepe on Doge (PODGE) משאב

האתר הרשמי

Pepe on Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe on Doge (PODGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe on Doge (PODGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe on Doge.

בדוק את Pepe on Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

PODGE למטבעות מקומיים

Pepe on Doge (PODGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe on Doge (PODGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PODGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe on Doge (PODGE)

כמה שווה Pepe on Doge (PODGE) היום?
החי PODGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PODGE ל USD?
המחיר הנוכחי של PODGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe on Doge?
שווי השוק של PODGE הוא $ 187.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PODGE?
ההיצע במחזור של PODGE הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PODGE?
‏‏PODGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00261721 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PODGE?
PODGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PODGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PODGE הוא -- USD.
האם PODGE יעלה השנה?
PODGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PODGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:10 (UTC+8)

