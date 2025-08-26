PEPE MAGA (PEPEMAGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.93% שינוי מחיר (7D) +2.49% שינוי מחיר (7D) +2.49%

PEPE MAGA (PEPEMAGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEMAGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEMAGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEMAGA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEPE MAGA (PEPEMAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K אספקת מחזור 42,068.94T 42,068.94T 42,068.94T אספקה כוללת 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16 4.2068938735441544e+16

שווי השוק הנוכחי של PEPE MAGA הוא $ 9.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEMAGA הוא 42,068.94T, עם היצע כולל של 4.2068938735441544e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.72K.