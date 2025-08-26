עוד על $PEPE

Pepe KRC20 סֵמֶל

Pepe KRC20 מחיר ($PEPE)

לא רשום

1 $PEPE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Pepe KRC20 ($PEPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:11 (UTC+8)

Pepe KRC20 ($PEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+26.85%

+26.85%

Pepe KRC20 ($PEPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PEPE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe KRC20 ($PEPE) מידע שוק

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe KRC20 הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PEPE הוא 28.70B, עם היצע כולל של 28700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.

Pepe KRC20 ($PEPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe KRC20ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe KRC20 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe KRC20 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe KRC20ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+91.89%
60 ימים$ 0+161.17%
90 ימים$ 0--

מה זהPepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepe KRC20 ($PEPE) משאב

האתר הרשמי

Pepe KRC20תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe KRC20 ($PEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe KRC20 ($PEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe KRC20.

בדוק את Pepe KRC20 תחזית המחיר עכשיו‏!

$PEPE למטבעות מקומיים

Pepe KRC20 ($PEPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe KRC20 ($PEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $PEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe KRC20 ($PEPE)

כמה שווה Pepe KRC20 ($PEPE) היום?
החי $PEPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $PEPE ל USD?
המחיר הנוכחי של $PEPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe KRC20?
שווי השוק של $PEPE הוא $ 1.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $PEPE?
ההיצע במחזור של $PEPE הוא 28.70B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $PEPE?
‏‏$PEPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $PEPE?
$PEPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $PEPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $PEPE הוא -- USD.
האם $PEPE יעלה השנה?
$PEPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $PEPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:16:11 (UTC+8)

Pepe KRC20 ($PEPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.