pepe in a memes world (PEW) מידע על מחיר (USD)

pepe in a memes world (PEW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEW השתנה ב +2.18% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pepe in a memes world (PEW) מידע שוק

שווי שוק $ 619.64K$ 619.64K $ 619.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 619.64K$ 619.64K $ 619.64K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של pepe in a memes world הוא $ 619.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEW הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 619.64K.