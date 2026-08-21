Pepe Girl מחיר היום

מחיר Pepe Girl (PEPEG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPEG ל USD הוא $ 0 לכל PEPEG.

Pepe Girl כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,549, עם היצע במחזור של 420.69T PEPEG. ב‑24 השעות האחרונות, PEPEG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPEG נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +26.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepe Girl (PEPEG) מידע שוק

שווי שוק $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Girl הוא $ 24.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEG הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.55K.