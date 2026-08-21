Pepa Inu מחיר היום

מחיר Pepa Inu (PEPA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPA ל USD הוא $ 0 לכל PEPA.

Pepa Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 165,954, עם היצע במחזור של 420,000.00T PEPA. ב‑24 השעות האחרונות, PEPA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPA נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +12.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepa Inu (PEPA) מידע שוק

שווי שוק $ 165.95K$ 165.95K $ 165.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.95K$ 165.95K $ 165.95K אספקת מחזור 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T אספקה כוללת 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

שווי השוק הנוכחי של Pepa Inu הוא $ 165.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPA הוא 420,000.00T, עם היצע כולל של 4.2e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.95K.