Peoples Reserve מחיר היום

מחיר Peoples Reserve (PRN) בזמן אמת היום הוא $ 0.055993, עם שינוי של 4.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRN ל USD הוא $ 0.055993 לכל PRN.

Peoples Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,004,176, עם היצע במחזור של 678.73M PRN. ב‑24 השעות האחרונות, PRN סחר בין $ 0.055988 (נמוך) ל $ 0.058405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04695826.

ביצועים לטווח קצר, PRN נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.40K.

Peoples Reserve (PRN) מידע שוק

שווי שוק $ 38.00M$ 38.00M $ 38.00M נפח (24 שעות) $ 3.40K$ 3.40K $ 3.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.99M$ 55.99M $ 55.99M אספקת מחזור 678.73M 678.73M 678.73M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Peoples Reserve הוא $ 38.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.40K. ההיצע במחזור של PRN הוא 678.73M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.99M.