Penumbra (UM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03999361 $ 0.03999361 $ 0.03999361 24 שעות נמוך $ 0.04041628 $ 0.04041628 $ 0.04041628 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03999361$ 0.03999361 $ 0.03999361 גבוה 24 שעות $ 0.04041628$ 0.04041628 $ 0.04041628 שיא כל הזמנים $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01580661$ 0.01580661 $ 0.01580661 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.56% שינוי מחיר (7D) +0.43% שינוי מחיר (7D) +0.43%

Penumbra (UM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04008138. במהלך 24 השעות האחרונות, UM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03999361 לבין שיא של $ 0.04041628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01580661.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UM השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Penumbra (UM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M אספקת מחזור 36.03M 36.03M 36.03M אספקה כוללת 100,030,127.164983 100,030,127.164983 100,030,127.164983

שווי השוק הנוכחי של Penumbra הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UM הוא 36.03M, עם היצע כולל של 100030127.164983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.01M.