Penose (PENOSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00454319 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.50% שינוי מחיר (1D) +0.73% שינוי מחיר (7D) -0.35%

Penose (PENOSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PENOSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENOSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00454319, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PENOSE השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, +0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Penose (PENOSE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.79K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,998,742.0

שווי השוק הנוכחי של Penose הוא $ 11.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PENOSE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998742.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.79K.