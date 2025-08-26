PengyOS (POS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00551419 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) -5.01% שינוי מחיר (7D) +2.19%

PengyOS (POS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00551419, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POS השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -5.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PengyOS (POS) מידע שוק

שווי שוק $ 25.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.14K אספקת מחזור 998.63M אספקה כוללת 998,633,117.045271

שווי השוק הנוכחי של PengyOS הוא $ 25.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POS הוא 998.63M, עם היצע כולל של 998633117.045271. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.14K.