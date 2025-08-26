Pengycoin (PENGY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00168135$ 0.00168135 $ 0.00168135 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -10.99% שינוי מחיר (7D) -11.97% שינוי מחיר (7D) -11.97%

Pengycoin (PENGY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PENGY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENGYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00168135, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PENGY השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -10.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pengycoin (PENGY) מידע שוק

שווי שוק $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K אספקת מחזור 988.93M 988.93M 988.93M אספקה כוללת 988,928,728.005962 988,928,728.005962 988,928,728.005962

שווי השוק הנוכחי של Pengycoin הוא $ 54.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PENGY הוא 988.93M, עם היצע כולל של 988928728.005962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.03K.