עוד על PEG

PEG מידע על מחיר

PEG אתר רשמי

PEG טוקניומיקה

PEG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pengwin סֵמֶל

Pengwin מחיר (PEG)

לא רשום

1 PEG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pengwin (PEG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:59:25 (UTC+8)

Pengwin (PEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00340008
$ 0.00340008$ 0.00340008

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pengwin (PEG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00340008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pengwin (PEG) מידע שוק

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

--
----

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,003.119285
999,682,003.119285 999,682,003.119285

שווי השוק הנוכחי של Pengwin הוא $ 8.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEG הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682003.119285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.95K.

Pengwin (PEG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pengwinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPengwin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPengwin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pengwinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.27%
60 ימים$ 0+23.17%
90 ימים$ 0--

מה זהPengwin (PEG)

Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pengwin (PEG) משאב

האתר הרשמי

Pengwinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pengwin (PEG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pengwin (PEG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pengwin.

בדוק את Pengwin תחזית המחיר עכשיו‏!

PEG למטבעות מקומיים

Pengwin (PEG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pengwin (PEG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pengwin (PEG)

כמה שווה Pengwin (PEG) היום?
החי PEGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEG ל USD?
המחיר הנוכחי של PEG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pengwin?
שווי השוק של PEG הוא $ 8.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEG?
ההיצע במחזור של PEG הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEG?
‏‏PEG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00340008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEG?
PEG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEG הוא -- USD.
האם PEG יעלה השנה?
PEG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:59:25 (UTC+8)

Pengwin (PEG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.