penguin wif backpack (WIFBAG) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי penguin wif backpack (WIFBAG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 09:17:13 (UTC+8)
USD

penguin wif backpack (WIFBAG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור penguin wif backpack (WIFBAG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 6.00K
$ 6.00K
ההיצע הכולל:
$ 999.63M
$ 999.63M
אספקה במחזור:
$ 999.63M
$ 999.63M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.00K
$ 6.00K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00079334
$ 0.00079334
שפל כל הזמנים:
$ 0.00000561
$ 0.00000561
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0

penguin wif backpack (WIFBAG) מידע

אתר רשמי:
https://x.com/i/communities/1974412555377397916

penguin wif backpack (WIFBAG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של penguin wif backpack (WIFBAG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WIFBAG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WIFBAGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WIFBAGטוקניומיקה, חקרו אתWIFBAGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WIFBAG חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן WIFBAG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WIFBAG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

