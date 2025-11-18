penguin wif backpack מחיר היום

מחיר penguin wif backpack (WIFBAG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000597, עם שינוי של 5.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WIFBAG ל USD הוא $ 0.00000597 לכל WIFBAG.

penguin wif backpack כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,997.81, עם היצע במחזור של 999.63M WIFBAG. ב‑24 השעות האחרונות, WIFBAG סחר בין $ 0.00000561 (נמוך) ל $ 0.00000634 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00079334, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000561.

ביצועים לטווח קצר, WIFBAG נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -24.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

penguin wif backpack (WIFBAG) מידע שוק

שווי שוק $ 6.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.00K אספקת מחזור 999.63M אספקה כוללת 999,625,684.139451

שווי השוק הנוכחי של penguin wif backpack הוא $ 6.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIFBAG הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999625684.139451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.00K.