Penguin Tariff (PT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PT השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Penguin Tariff הוא $ 22.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PT הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999907122.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.28K.