Penguin Finance סֵמֶל

Penguin Finance מחיר (PEFI)

לא רשום

1 PEFI ל USDמחיר חי:

$0.00563255
$0.00563255$0.00563255
-8.50%1D
mexc
USD
Penguin Finance (PEFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:49:45 (UTC+8)

Penguin Finance (PEFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00559144
$ 0.00559144$ 0.00559144
24 שעות נמוך
$ 0.00616122
$ 0.00616122$ 0.00616122
גבוה 24 שעות

$ 0.00559144
$ 0.00559144$ 0.00559144

$ 0.00616122
$ 0.00616122$ 0.00616122

$ 6.89
$ 6.89$ 6.89

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-8.54%

-2.19%

-2.19%

Penguin Finance (PEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00563274. במהלך 24 השעות האחרונות, PEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00559144 לבין שיא של $ 0.00616122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEFI השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Penguin Finance (PEFI) מידע שוק

$ 107.91K
$ 107.91K$ 107.91K

--
----

$ 107.91K
$ 107.91K$ 107.91K

19.16M
19.16M 19.16M

19,158,097.7474686
19,158,097.7474686 19,158,097.7474686

שווי השוק הנוכחי של Penguin Finance הוא $ 107.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEFI הוא 19.16M, עם היצע כולל של 19158097.7474686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.91K.

Penguin Finance (PEFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Penguin Financeל USDהיה $ -0.000526045036101883.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPenguin Finance ל USDהיה . $ -0.0004423171.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPenguin Finance ל USDהיה $ +0.0007266217.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Penguin Financeל USDהיה $ -0.001967681305792634.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000526045036101883-8.54%
30 ימים$ -0.0004423171-7.85%
60 ימים$ +0.0007266217+12.90%
90 ימים$ -0.001967681305792634-25.88%

מה זהPenguin Finance (PEFI)

Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.

Penguin Finance (PEFI) משאב

האתר הרשמי

Penguin Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Penguin Finance (PEFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Penguin Finance (PEFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Penguin Finance.

בדוק את Penguin Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

PEFI למטבעות מקומיים

Penguin Finance (PEFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Penguin Finance (PEFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Penguin Finance (PEFI)

כמה שווה Penguin Finance (PEFI) היום?
החי PEFIהמחיר ב USD הוא 0.00563274 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEFI ל USD?
המחיר הנוכחי של PEFI ל USD הוא $ 0.00563274. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Penguin Finance?
שווי השוק של PEFI הוא $ 107.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEFI?
ההיצע במחזור של PEFI הוא 19.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEFI?
‏‏PEFI השיג מחיר שיא (ATH) של 6.89 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEFI?
PEFI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEFI הוא -- USD.
האם PEFI יעלה השנה?
PEFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:49:45 (UTC+8)

