Penguin Finance (PEFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00559144 גבוה 24 שעות $ 0.00616122 שיא כל הזמנים $ 6.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -8.54% שינוי מחיר (7D) -2.19%

Penguin Finance (PEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00563274. במהלך 24 השעות האחרונות, PEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00559144 לבין שיא של $ 0.00616122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEFI השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Penguin Finance (PEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 107.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.91K אספקת מחזור 19.16M אספקה כוללת 19,158,097.7474686

שווי השוק הנוכחי של Penguin Finance הוא $ 107.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEFI הוא 19.16M, עם היצע כולל של 19158097.7474686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.91K.