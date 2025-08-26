Pencils Protocol (DAPP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00341581 $ 0.00341581 $ 0.00341581 24 שעות נמוך $ 0.00363025 $ 0.00363025 $ 0.00363025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00341581$ 0.00341581 $ 0.00341581 גבוה 24 שעות $ 0.00363025$ 0.00363025 $ 0.00363025 שיא כל הזמנים $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00323753$ 0.00323753 $ 0.00323753 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -1.65% שינוי מחיר (7D) -38.49% שינוי מחיר (7D) -38.49%

Pencils Protocol (DAPP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00344751. במהלך 24 השעות האחרונות, DAPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00341581 לבין שיא של $ 0.00363025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00323753.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAPP השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -1.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pencils Protocol (DAPP) מידע שוק

שווי שוק $ 196.74K$ 196.74K $ 196.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 344.76K$ 344.76K $ 344.76K אספקת מחזור 57.07M 57.07M 57.07M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pencils Protocol הוא $ 196.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAPP הוא 57.07M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.76K.