Pencils Protocol סֵמֶל

Pencils Protocol מחיר (DAPP)

לא רשום

1 DAPP ל USDמחיר חי:

$0.00344751
$0.00344751
-1.60%1D
USD
Pencils Protocol (DAPP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:43 (UTC+8)

Pencils Protocol (DAPP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00341581
$ 0.00341581
24 שעות נמוך
$ 0.00363025
$ 0.00363025
גבוה 24 שעות

$ 0.00341581
$ 0.00341581

$ 0.00363025
$ 0.00363025

$ 1.058
$ 1.058

$ 0.00323753
$ 0.00323753

+0.34%

-1.65%

-38.49%

-38.49%

Pencils Protocol (DAPP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00344751. במהלך 24 השעות האחרונות, DAPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00341581 לבין שיא של $ 0.00363025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00323753.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAPP השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -1.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pencils Protocol (DAPP) מידע שוק

$ 196.74K
$ 196.74K

--
--

$ 344.76K
$ 344.76K

57.07M
57.07M

100,000,000.0
100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pencils Protocol הוא $ 196.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAPP הוא 57.07M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.76K.

Pencils Protocol (DAPP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pencils Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPencils Protocol ל USDהיה . $ -0.0009823497.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPencils Protocol ל USDהיה $ -0.0012075807.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pencils Protocolל USDהיה $ -0.007499889062979432.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.65%
30 ימים$ -0.0009823497-28.49%
60 ימים$ -0.0012075807-35.02%
90 ימים$ -0.007499889062979432-68.50%

מה זהPencils Protocol (DAPP)

Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.

Pencils Protocol (DAPP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Pencils Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pencils Protocol (DAPP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pencils Protocol (DAPP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pencils Protocol.

בדוק את Pencils Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DAPP למטבעות מקומיים

Pencils Protocol (DAPP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pencils Protocol (DAPP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAPP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pencils Protocol (DAPP)

כמה שווה Pencils Protocol (DAPP) היום?
החי DAPPהמחיר ב USD הוא 0.00344751 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAPP ל USD?
המחיר הנוכחי של DAPP ל USD הוא $ 0.00344751. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pencils Protocol?
שווי השוק של DAPP הוא $ 196.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAPP?
ההיצע במחזור של DAPP הוא 57.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAPP?
‏‏DAPP השיג מחיר שיא (ATH) של 1.058 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAPP?
DAPP ‏‏רשם מחירATL של 0.00323753 USD.
מהו נפח המסחר של DAPP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAPP הוא -- USD.
האם DAPP יעלה השנה?
DAPP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAPP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:43 (UTC+8)

Pencils Protocol (DAPP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

