PEEKING DUCK סֵמֶל

PEEKING DUCK מחיר (QWACK)

לא רשום

1 QWACK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
PEEKING DUCK (QWACK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:58:42 (UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00241506
$ 0.00241506$ 0.00241506

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PEEKING DUCK (QWACK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QWACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QWACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00241506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QWACK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEEKING DUCK (QWACK) מידע שוק

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

--
----

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,073.964069
999,993,073.964069 999,993,073.964069

שווי השוק הנוכחי של PEEKING DUCK הוא $ 6.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QWACK הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993073.964069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.80K.

PEEKING DUCK (QWACK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PEEKING DUCKל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPEEKING DUCK ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPEEKING DUCK ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PEEKING DUCKל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+11.13%
60 ימים$ 0+25.96%
90 ימים$ 0--

מה זהPEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

PEEKING DUCK (QWACK) משאב

האתר הרשמי

PEEKING DUCKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PEEKING DUCK (QWACK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PEEKING DUCK (QWACK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PEEKING DUCK.

בדוק את PEEKING DUCK תחזית המחיר עכשיו‏!

QWACK למטבעות מקומיים

PEEKING DUCK (QWACK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PEEKING DUCK (QWACK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QWACK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PEEKING DUCK (QWACK)

כמה שווה PEEKING DUCK (QWACK) היום?
החי QWACKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QWACK ל USD?
המחיר הנוכחי של QWACK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PEEKING DUCK?
שווי השוק של QWACK הוא $ 6.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QWACK?
ההיצע במחזור של QWACK הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QWACK?
‏‏QWACK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00241506 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QWACK?
QWACK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QWACK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QWACK הוא -- USD.
האם QWACK יעלה השנה?
QWACK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QWACK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:58:42 (UTC+8)

