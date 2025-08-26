PEEKING DUCK (QWACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00241506 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

PEEKING DUCK (QWACK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QWACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QWACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00241506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QWACK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEEKING DUCK (QWACK) מידע שוק

שווי שוק $ 6.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.80K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,993,073.964069

שווי השוק הנוכחי של PEEKING DUCK הוא $ 6.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QWACK הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993073.964069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.80K.