Pedro Raccoon סֵמֶל

Pedro Raccoon מחיר (GINGER)

לא רשום

1 GINGER ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
mexc
USD
Pedro Raccoon (GINGER) טבלת מחירים חיה
Pedro Raccoon (GINGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195145
$ 0.00195145$ 0.00195145

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.57%

-2.02%

-2.02%

Pedro Raccoon (GINGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GINGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GINGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00195145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GINGER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pedro Raccoon (GINGER) מידע שוק

$ 21.24K
$ 21.24K$ 21.24K

--
----

$ 21.24K
$ 21.24K$ 21.24K

999.66M
999.66M 999.66M

999,659,194.62407
999,659,194.62407 999,659,194.62407

שווי השוק הנוכחי של Pedro Raccoon הוא $ 21.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINGER הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999659194.62407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.

Pedro Raccoon (GINGER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pedro Raccoonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPedro Raccoon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPedro Raccoon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pedro Raccoonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.57%
30 ימים$ 0-18.59%
60 ימים$ 0-30.92%
90 ימים$ 0--

מה זהPedro Raccoon (GINGER)

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

Pedro Raccoon (GINGER) משאב

האתר הרשמי

Pedro Raccoonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pedro Raccoon (GINGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pedro Raccoon (GINGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pedro Raccoon.

בדוק את Pedro Raccoon תחזית המחיר עכשיו‏!

GINGER למטבעות מקומיים

Pedro Raccoon (GINGER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pedro Raccoon (GINGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GINGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pedro Raccoon (GINGER)

כמה שווה Pedro Raccoon (GINGER) היום?
החי GINGERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GINGER ל USD?
המחיר הנוכחי של GINGER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pedro Raccoon?
שווי השוק של GINGER הוא $ 21.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GINGER?
ההיצע במחזור של GINGER הוא 999.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GINGER?
‏‏GINGER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00195145 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GINGER?
GINGER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GINGER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GINGER הוא -- USD.
האם GINGER יעלה השנה?
GINGER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GINGER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
