Pedro Raccoon (GINGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00195145$ 0.00195145 $ 0.00195145 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -6.57% שינוי מחיר (7D) -2.02% שינוי מחיר (7D) -2.02%

Pedro Raccoon (GINGER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GINGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GINGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00195145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GINGER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pedro Raccoon (GINGER) מידע שוק

שווי שוק $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,659,194.62407 999,659,194.62407 999,659,194.62407

שווי השוק הנוכחי של Pedro Raccoon הוא $ 21.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINGER הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999659194.62407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.