Peapods Finance סֵמֶל

Peapods Finance מחיר (PEAS)

1 PEAS ל USDמחיר חי:

$4.79
$4.79$4.79
-2.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Peapods Finance (PEAS) טבלת מחירים חיה
Peapods Finance (PEAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.74
$ 4.74$ 4.74
24 שעות נמוך
$ 4.95
$ 4.95$ 4.95
גבוה 24 שעות

$ 4.74
$ 4.74$ 4.74

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

$ 0.182074
$ 0.182074$ 0.182074

+0.58%

-2.98%

-3.02%

-3.02%

Peapods Finance (PEAS) המחיר בזמן אמת של הוא $4.79. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.74 לבין שיא של $ 4.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.182074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAS השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peapods Finance (PEAS) מידע שוק

$ 47.60M
$ 47.60M$ 47.60M

--
----

$ 47.60M
$ 47.60M$ 47.60M

9.94M
9.94M 9.94M

9,938,056.69180682
9,938,056.69180682 9,938,056.69180682

שווי השוק הנוכחי של Peapods Finance הוא $ 47.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEAS הוא 9.94M, עם היצע כולל של 9938056.69180682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.60M.

Peapods Finance (PEAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Peapods Financeל USDהיה $ -0.147144386342953.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeapods Finance ל USDהיה . $ -0.5911664720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeapods Finance ל USDהיה $ +1.6858587020.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peapods Financeל USDהיה $ +1.455283102868618.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.147144386342953-2.98%
30 ימים$ -0.5911664720-12.34%
60 ימים$ +1.6858587020+35.20%
90 ימים$ +1.455283102868618+43.64%

מה זהPeapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Peapods Finance (PEAS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Peapods Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peapods Finance (PEAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peapods Finance (PEAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peapods Finance.

בדוק את Peapods Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

PEAS למטבעות מקומיים

Peapods Finance (PEAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peapods Finance (PEAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Peapods Finance (PEAS)

כמה שווה Peapods Finance (PEAS) היום?
החי PEASהמחיר ב USD הוא 4.79 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEAS ל USD?
המחיר הנוכחי של PEAS ל USD הוא $ 4.79. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peapods Finance?
שווי השוק של PEAS הוא $ 47.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEAS?
ההיצע במחזור של PEAS הוא 9.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEAS?
‏‏PEAS השיג מחיר שיא (ATH) של 11.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEAS?
PEAS ‏‏רשם מחירATL של 0.182074 USD.
מהו נפח המסחר של PEAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEAS הוא -- USD.
האם PEAS יעלה השנה?
PEAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Peapods Finance (PEAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.