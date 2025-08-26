Peapods Finance (PEAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.74 גבוה 24 שעות $ 4.95 שיא כל הזמנים $ 11.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.182074 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -2.98% שינוי מחיר (7D) -3.02%

Peapods Finance (PEAS) המחיר בזמן אמת של הוא $4.79. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.74 לבין שיא של $ 4.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.182074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAS השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peapods Finance (PEAS) מידע שוק

שווי שוק $ 47.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.60M אספקת מחזור 9.94M אספקה כוללת 9,938,056.69180682

שווי השוק הנוכחי של Peapods Finance הוא $ 47.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEAS הוא 9.94M, עם היצע כולל של 9938056.69180682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.60M.