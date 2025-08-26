עוד על PDOGE

PDOGE מידע על מחיר

PDOGE אתר רשמי

PDOGE טוקניומיקה

PDOGE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Peanut the Doge סֵמֶל

Peanut the Doge מחיר (PDOGE)

לא רשום

1 PDOGE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Peanut the Doge (PDOGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:13:00 (UTC+8)

Peanut the Doge (PDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191019
$ 0.00191019$ 0.00191019

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.42%

+2.42%

Peanut the Doge (PDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDOGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peanut the Doge (PDOGE) מידע שוק

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

--
----

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,150.25433
999,928,150.25433 999,928,150.25433

שווי השוק הנוכחי של Peanut the Doge הוא $ 13.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDOGE הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928150.25433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.17K.

Peanut the Doge (PDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Peanut the Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeanut the Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeanut the Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peanut the Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.71%
60 ימים$ 0-53.81%
90 ימים$ 0--

מה זהPeanut the Doge (PDOGE)

A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Peanut the Doge (PDOGE) משאב

האתר הרשמי

Peanut the Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peanut the Doge (PDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peanut the Doge (PDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peanut the Doge.

בדוק את Peanut the Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

PDOGE למטבעות מקומיים

Peanut the Doge (PDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peanut the Doge (PDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Peanut the Doge (PDOGE)

כמה שווה Peanut the Doge (PDOGE) היום?
החי PDOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של PDOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peanut the Doge?
שווי השוק של PDOGE הוא $ 13.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PDOGE?
ההיצע במחזור של PDOGE הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PDOGE?
‏‏PDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00191019 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PDOGE?
PDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PDOGE הוא -- USD.
האם PDOGE יעלה השנה?
PDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:13:00 (UTC+8)

Peanut the Doge (PDOGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.