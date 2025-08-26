Peanut the Doge (PDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00191019$ 0.00191019 $ 0.00191019 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.42% שינוי מחיר (7D) +2.42%

Peanut the Doge (PDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDOGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peanut the Doge (PDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,928,150.25433 999,928,150.25433 999,928,150.25433

שווי השוק הנוכחי של Peanut the Doge הוא $ 13.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDOGE הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928150.25433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.17K.