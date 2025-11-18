Peak Internet Male Performance מחיר היום

מחיר Peak Internet Male Performance (PIMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000749, עם שינוי של 1.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIMP ל USD הוא $ 0.00000749 לכל PIMP.

Peak Internet Male Performance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,378.88, עם היצע במחזור של 998.61M PIMP. ב‑24 השעות האחרונות, PIMP סחר בין $ 0.0000067 (נמוך) ל $ 0.00000749 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00115542, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000067.

ביצועים לטווח קצר, PIMP נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -23.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Peak Internet Male Performance (PIMP) מידע שוק

שווי שוק $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K אספקת מחזור 998.61M 998.61M 998.61M אספקה כוללת 998,614,979.4139 998,614,979.4139 998,614,979.4139

שווי השוק הנוכחי של Peak Internet Male Performance הוא $ 7.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIMP הוא 998.61M, עם היצע כולל של 998614979.4139. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.38K.