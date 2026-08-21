pCLAW Coin מחיר היום

מחיר pCLAW Coin (INTCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INTCLAW ל USD הוא $ 0 לכל INTCLAW.

pCLAW Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,067.63, עם היצע במחזור של 960.00M INTCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, INTCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INTCLAW נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -5.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

pCLAW Coin (INTCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K אספקת מחזור 960.00M 960.00M 960.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של pCLAW Coin הוא $ 12.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INTCLAW הוא 960.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.57K.