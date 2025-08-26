עוד על PAYAI

PAYAI מידע על מחיר

PAYAI אתר רשמי

PAYAI טוקניומיקה

PAYAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PayAI Network סֵמֶל

PayAI Network מחיר (PAYAI)

לא רשום

1 PAYAI ל USDמחיר חי:

$0.00093695
$0.00093695$0.00093695
-17.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PayAI Network (PAYAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:26 (UTC+8)

PayAI Network (PAYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00116847
$ 0.00116847$ 0.00116847
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116847
$ 0.00116847$ 0.00116847

$ 0.00489524
$ 0.00489524$ 0.00489524

$ 0
$ 0$ 0

+4.91%

-17.65%

-20.24%

-20.24%

PayAI Network (PAYAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00116847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00489524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAYAI השתנה ב +4.91% במהלך השעה האחרונה, -17.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PayAI Network (PAYAI) מידע שוק

$ 905.41K
$ 905.41K$ 905.41K

--
----

$ 905.41K
$ 905.41K$ 905.41K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PayAI Network הוא $ 905.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAYAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 905.41K.

PayAI Network (PAYAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PayAI Networkל USDהיה $ -0.000200862801195819.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPayAI Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPayAI Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PayAI Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000200862801195819-17.65%
30 ימים$ 0-21.52%
60 ימים$ 0-23.74%
90 ימים$ 0--

מה זהPayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PayAI Network (PAYAI) משאב

האתר הרשמי

PayAI Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PayAI Network (PAYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PayAI Network (PAYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PayAI Network.

בדוק את PayAI Network תחזית המחיר עכשיו‏!

PAYAI למטבעות מקומיים

PayAI Network (PAYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PayAI Network (PAYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PayAI Network (PAYAI)

כמה שווה PayAI Network (PAYAI) היום?
החי PAYAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של PAYAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PayAI Network?
שווי השוק של PAYAI הוא $ 905.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAYAI?
ההיצע במחזור של PAYAI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAYAI?
‏‏PAYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00489524 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAYAI?
PAYAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAYAI הוא -- USD.
האם PAYAI יעלה השנה?
PAYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:03:26 (UTC+8)

PayAI Network (PAYAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.