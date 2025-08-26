PayAI Network (PAYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00116847 $ 0.00116847 $ 0.00116847 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00116847$ 0.00116847 $ 0.00116847 שיא כל הזמנים $ 0.00489524$ 0.00489524 $ 0.00489524 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.91% שינוי מחיר (1D) -17.65% שינוי מחיר (7D) -20.24% שינוי מחיר (7D) -20.24%

PayAI Network (PAYAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00116847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00489524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAYAI השתנה ב +4.91% במהלך השעה האחרונה, -17.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PayAI Network (PAYAI) מידע שוק

שווי שוק $ 905.41K$ 905.41K $ 905.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 905.41K$ 905.41K $ 905.41K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PayAI Network הוא $ 905.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAYAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 905.41K.