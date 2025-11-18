Pay 2 Win מחיר היום

מחיר Pay 2 Win (P2W) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003308, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P2W ל USD הוא $ 0.00003308 לכל P2W.

Pay 2 Win כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,769, עם היצע במחזור של 900.00M P2W. ב‑24 השעות האחרונות, P2W סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00014918, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003216.

ביצועים לטווח קצר, P2W נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pay 2 Win (P2W) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pay 2 Win הוא $ 29.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P2W הוא 900.00M, עם היצע כולל של 900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.77K.