Pawtocol (UPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.296409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPI השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, +0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pawtocol הוא $ 14.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPI הוא 248.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.83K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pawtocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPawtocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPawtocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pawtocolל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.47%
|30 ימים
|$ 0
|+12.98%
|60 ימים
|$ 0
|-62.11%
|90 ימים
|$ 0
|--
Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.
