Pawtocol סֵמֶל

Pawtocol מחיר (UPI)

לא רשום

1 UPI ל USDמחיר חי:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Pawtocol (UPI) טבלת מחירים חיה
Pawtocol (UPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.296409
$ 0.296409$ 0.296409

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+0.47%

+20.67%

+20.67%

Pawtocol (UPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.296409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPI השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, +0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pawtocol (UPI) מידע שוק

$ 14.12K
$ 14.12K$ 14.12K

--
----

$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K

248.42M
248.42M 248.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pawtocol הוא $ 14.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPI הוא 248.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.83K.

Pawtocol (UPI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pawtocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPawtocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPawtocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pawtocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.47%
30 ימים$ 0+12.98%
60 ימים$ 0-62.11%
90 ימים$ 0--

מה זהPawtocol (UPI)

Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

Pawtocolתחזית מחיר (USD)

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pawtocol (UPI)

כמה שווה Pawtocol (UPI) היום?
החי UPIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UPI ל USD?
המחיר הנוכחי של UPI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pawtocol?
שווי השוק של UPI הוא $ 14.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UPI?
ההיצע במחזור של UPI הוא 248.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UPI?
‏‏UPI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.296409 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UPI?
UPI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UPI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UPI הוא -- USD.
האם UPI יעלה השנה?
UPI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UPI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.