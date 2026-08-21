Pawtato מחיר היום

מחיר Pawtato (TATO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00625201, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TATO ל USD הוא $ 0.00625201 לכל TATO.

Pawtato כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,817,034, עם היצע במחזור של 290.64M TATO. ב‑24 השעות האחרונות, TATO סחר בין $ 0.0060047 (נמוך) ל $ 0.00643872 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0261268, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00107938.

ביצועים לטווח קצר, TATO נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +20.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.46K.

Pawtato (TATO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M אספקת מחזור 290.64M 290.64M 290.64M אספקה כוללת 988,336,070.1279256 988,336,070.1279256 988,336,070.1279256

שווי השוק הנוכחי של Pawtato הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של TATO הוא 290.64M, עם היצע כולל של 988336070.1279256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.18M.