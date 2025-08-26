PawPaw (PAWPAW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.98% שינוי מחיר (7D) -1.26% שינוי מחיר (7D) -1.26%

PawPaw (PAWPAW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAWPAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWPAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAWPAW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PawPaw (PAWPAW) מידע שוק

שווי שוק $ 16.57K$ 16.57K $ 16.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K אספקת מחזור 854.44M 854.44M 854.44M אספקה כוללת 900,618,147.577046 900,618,147.577046 900,618,147.577046

שווי השוק הנוכחי של PawPaw הוא $ 16.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAWPAW הוא 854.44M, עם היצע כולל של 900618147.577046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.47K.