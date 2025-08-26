paul (PAUL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001614 24 שעות נמוך $ 0.00001654 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00133318 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000959 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.80% שינוי מחיר (7D) +1.58%

paul (PAUL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000164. במהלך 24 השעות האחרונות, PAUL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001614 לבין שיא של $ 0.00001654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAULהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00133318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAUL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

paul (PAUL) מידע שוק

שווי שוק $ 16.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.39K אספקת מחזור 999.28M אספקה כוללת 999,284,853.072689

שווי השוק הנוכחי של paul הוא $ 16.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAUL הוא 999.28M, עם היצע כולל של 999284853.072689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.39K.