טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00712748$ 0.00712748 $ 0.00712748 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002997$ 0.00002997 $ 0.00002997 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -0.38%

Party Parrot (PARRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004928. במהלך 24 השעות האחרונות, PARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00712748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002997.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARRY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 49.28K$ 49.28K $ 49.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.28K$ 49.28K $ 49.28K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,928.0 999,999,928.0 999,999,928.0

שווי השוק הנוכחי של Party Parrot הוא $ 49.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARRY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999928.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.28K.