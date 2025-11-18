Parsona מחיר היום

מחיר Parsona (SONA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00049533, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SONA ל USD הוא $ 0.00049533 לכל SONA.

Parsona כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,705.68, עם היצע במחזור של 9.50M SONA. ב‑24 השעות האחרונות, SONA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00628845, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020547.

ביצועים לטווח קצר, SONA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Parsona (SONA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.71K$ 4.71K $ 4.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K אספקת מחזור 9.50M 9.50M 9.50M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

