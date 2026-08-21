Parquet מחיר היום

מחיר Parquet (PARQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PARQ ל USD הוא $ 0 לכל PARQ.

Parquet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,985.29, עם היצע במחזור של 881.36M PARQ. ב‑24 השעות האחרונות, PARQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00220754, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PARQ נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -28.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Parquet (PARQ) מידע שוק

שווי שוק $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K אספקת מחזור 881.36M 881.36M 881.36M אספקה כוללת 999,972,439.52795 999,972,439.52795 999,972,439.52795

שווי השוק הנוכחי של Parquet הוא $ 17.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARQ הוא 881.36M, עם היצע כולל של 999972439.52795. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.41K.