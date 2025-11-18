Pareto Staked USP מחיר היום

מחיר Pareto Staked USP (SUSP) בזמן אמת היום הוא $ 1.052, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSP ל USD הוא $ 1.052 לכל SUSP.

Pareto Staked USP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,803,086, עם היצע במחזור של 5.52M SUSP. ב‑24 השעות האחרונות, SUSP סחר בין $ 1.052 (נמוך) ל $ 1.052 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.052, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.012.

ביצועים לטווח קצר, SUSP נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pareto Staked USP (SUSP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M אספקת מחזור 5.52M 5.52M 5.52M אספקה כוללת 5,511,867.196157766 5,511,867.196157766 5,511,867.196157766

שווי השוק הנוכחי של Pareto Staked USP הוא $ 5.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSP הוא 5.52M, עם היצע כולל של 5511867.196157766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.80M.