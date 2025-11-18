Paragon Tweaks מחיר היום

מחיר Paragon Tweaks (PRGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00021234, עם שינוי של 11.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRGN ל USD הוא $ 0.00021234 לכל PRGN.

Paragon Tweaks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 205,290, עם היצע במחזור של 966.79M PRGN. ב‑24 השעות האחרונות, PRGN סחר בין $ 0.00018808 (נמוך) ל $ 0.00024553 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00183169, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00018808.

ביצועים לטווח קצר, PRGN נע ב +1.94% בשעה האחרונה ו -44.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Paragon Tweaks (PRGN) מידע שוק

שווי שוק $ 205.29K$ 205.29K $ 205.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.29K$ 205.29K $ 205.29K אספקת מחזור 966.79M 966.79M 966.79M אספקה כוללת 966,788,865.8334018 966,788,865.8334018 966,788,865.8334018

שווי השוק הנוכחי של Paragon Tweaks הוא $ 205.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRGN הוא 966.79M, עם היצע כולל של 966788865.8334018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.29K.