Paradise Tycoon מחיר היום

מחיר Paradise Tycoon (MOANI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOANI ל USD הוא $ 0 לכל MOANI.

Paradise Tycoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,969, עם היצע במחזור של 2.53B MOANI. ב‑24 השעות האחרונות, MOANI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00371014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOANI נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +19.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Paradise Tycoon (MOANI) מידע שוק

שווי שוק $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 210.76K$ 210.76K $ 210.76K אספקת מחזור 2.53B 2.53B 2.53B אספקה כוללת 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

שווי השוק הנוכחי של Paradise Tycoon הוא $ 88.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOANI הוא 2.53B, עם היצע כולל של 5989999931.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.76K.