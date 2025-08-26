Parabol USD (PARAUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 1.17
המחיר הנמוך ביותר $ 0.981726
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) 0.00%

Parabol USD (PARAUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.002. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981726.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 255.59K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.59K
אספקת מחזור 255.14K
אספקה כוללת 255,140.8651708843

שווי השוק הנוכחי של Parabol USD הוא $ 255.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAUSD הוא 255.14K, עם היצע כולל של 255140.8651708843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.59K.