Parabol USD סֵמֶל

Parabol USD מחיר (PARAUSD)

לא רשום

1 PARAUSD ל USDמחיר חי:

0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Parabol USD (PARAUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:27 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

0.00%

0.00%

Parabol USD (PARAUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.002. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981726.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Parabol USD (PARAUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Parabol USD הוא $ 255.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAUSD הוא 255.14K, עם היצע כולל של 255140.8651708843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.59K.

Parabol USD (PARAUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Parabol USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParabol USD ל USDהיה . $ -0.0002177346.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParabol USD ל USDהיה $ -0.0003358704.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Parabol USDל USDהיה $ -0.0000291553142198.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0002177346-0.02%
60 ימים$ -0.0003358704-0.03%
90 ימים$ -0.0000291553142198-0.00%

מה זהParabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Parabol USD (PARAUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Parabol USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Parabol USD (PARAUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Parabol USD (PARAUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Parabol USD.

בדוק את Parabol USD תחזית המחיר עכשיו‏!

PARAUSD למטבעות מקומיים

Parabol USD (PARAUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Parabol USD (PARAUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PARAUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Parabol USD (PARAUSD)

כמה שווה Parabol USD (PARAUSD) היום?
החי PARAUSDהמחיר ב USD הוא 1.002 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PARAUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של PARAUSD ל USD הוא $ 1.002. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Parabol USD?
שווי השוק של PARAUSD הוא $ 255.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PARAUSD?
ההיצע במחזור של PARAUSD הוא 255.14K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PARAUSD?
‏‏PARAUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.17 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PARAUSD?
PARAUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.981726 USD.
מהו נפח המסחר של PARAUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PARAUSD הוא -- USD.
האם PARAUSD יעלה השנה?
PARAUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PARAUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:27 (UTC+8)

