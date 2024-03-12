PAPYRUS (PAP) טוקנומיקה
PAPYRUS (PAP) מידע
PAPYRUS is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Ancient Papyrus", it's essential for crafting the Arcane Scroll and rare grade gears, a crucial item in the game. Players can mint PAPYRUS within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, PAPYRUS can also be traded on the PNIX DEX.
Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.
PAPYRUS (PAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAPYRUS (PAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
PAPYRUS (PAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של PAPYRUS (PAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PAPטוקניומיקה, חקרו אתPAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
PAP חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן PAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.