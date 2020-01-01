PapoCoin (PAPO) טוקנומיקה
PapoCoin (PAPO) מידע
In the swampy area that once served as the home of Pepe the Frog, long before he became a renowned crypto millionaire, the amphibian led a life of relative tranquility. He delighted in hunting insects, his favorite being flies, in this wetland that served as his kingdom. One day, among the numerous flies that were swarming, Pepe came across a particular species that proved to be more cunning than usual. After an unsuccessful attempt to capture her, a fly named Papo, Pepe swore revenge.
Pepe's obsession with catching Papo transcended the limits of his swampy home, reaching the bustling city. In their pursuit, both wreaked unexpected havoc on urban infrastructure. Despite Pepe's efforts, he was constantly challenged by Papo’s cunning, who mockingly escaped his attempts again and again.
PapoCoin (PAPO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PapoCoin (PAPO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
PapoCoin (PAPO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של PapoCoin (PAPO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PAPO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PAPOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PAPOטוקניומיקה, חקרו אתPAPOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
