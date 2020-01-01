PANTIES (PANTIES) טוקנומיקה
Introducing PANTIES: a conceptual art project and memecoin spearheaded by a collective of approximately 69 veteran Pepe and meme artists.
In the tumultuous landscape of social media, we've observed a profound transformation in recent times. Once a sanctuary for indulging in the finest memes known to modern humanity, platforms now buzz with discussions of memecoin trading, financial sagas of victory and defeat. While we embrace the chaotic evolution of the digital economy, we can't help but mourn the loss of our beloved meme culture.
In response to this paradigm shift, we've embarked on a bold endeavor: the deployment of PANTIES. This innovative project allows us to not only engage with the memecoin economy but also reconnect with our creative roots by inundating our timelines with original, captivating memes.
PANTIES represents more than just a memecoin: it's a testament to our resilience as artists navigating the ever-changing landscape of online culture. Join us as we embark on this exhilarating journey, embracing the chaos and weaving our artistry into the fabric of the digital age.
PANTIES (PANTIES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PANTIES (PANTIES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
PANTIES (PANTIES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של PANTIES (PANTIES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PANTIES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PANTIESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PANTIESטוקניומיקה, חקרו אתPANTIESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
PANTIES חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן PANTIES עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PANTIES משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
