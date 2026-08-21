Panther AI מחיר היום

מחיר Panther AI (PAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00496726, עם שינוי של 4.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAI ל USD הוא $ 0.00496726 לכל PAI.

Panther AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 709,938, עם היצע במחזור של 142.84M PAI. ב‑24 השעות האחרונות, PAI סחר בין $ 0.00468998 (נמוך) ל $ 0.00502688 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.174693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00364663.

ביצועים לטווח קצר, PAI נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +11.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 67.79.

Panther AI (PAI) מידע שוק

שווי שוק $ 709.94K$ 709.94K $ 709.94K נפח (24 שעות) $ 67.79$ 67.79 $ 67.79 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M אספקת מחזור 142.84M 142.84M 142.84M אספקה כוללת 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

שווי השוק הנוכחי של Panther AI הוא $ 709.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.79. ההיצע במחזור של PAI הוא 142.84M, עם היצע כולל של 475000004.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.36M.