PanterAI מחיר (PANTERAI)
-0.50%
-0.16%
+5.44%
+5.44%
PanterAI (PANTERAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PANTERAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANTERAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PANTERAI השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PanterAI הוא $ 17.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANTERAI הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999794915.131187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.54K.
במהלך היום, השינוי במחיר של PanterAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPanterAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPanterAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PanterAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.16%
|30 ימים
|$ 0
|-4.83%
|60 ימים
|$ 0
|+10.45%
|90 ימים
|$ 0
|--
In a world where AI is reshaping industries at lightning speed, staying ahead of the curve is no longer optional—it's essential. The rise of AI agents has unlocked transformative opportunities across sectors like finance, gaming, and research, but with opportunity comes chaos. Every day, the AI x Crypto ecosystem generates a firehose of information, and most players are drowning. PanterAI is here to solve that problem. We’ve built an advanced AI-driven intelligence platform designed to simplify complexity and create alpha. PanterAI aggregates and analyzes critical developments in the AI x Crypto space, delivering actionable insights in real-time. It cuts through the noise, identifying trends, tracking promising AI agents, and empowering users to make smarter, faster decisions. But PanterAI is more than just a news aggregator—it’s a strategic edge. By integrating data from APIs, social media, and even video content, PanterAI’s platform offers tailored intelligence that puts traders and investors ahead of the curve. PanterAI's tokenomics model creates a high-value ecosystem for users. Access to PanterAI’s exclusive backroom terminal, featuring curated watchlists and deep-dive analysis, which will be token gated by holding PanterAI tokens. This ensures that the most dedicated players unlock the full potential of the platform.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה PanterAI (PANTERAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PanterAI (PANTERAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PanterAI.
בדוק את PanterAI תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של PanterAI (PANTERAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PANTERAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.