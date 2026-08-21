Pandu Pandas מחיר היום

מחיר Pandu Pandas (PANDU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PANDU ל USD הוא $ 0 לכל PANDU.

Pandu Pandas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,650, עם היצע במחזור של 670.20M PANDU. ב‑24 השעות האחרונות, PANDU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00264573, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PANDU נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +17.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.24K.

Pandu Pandas (PANDU) מידע שוק

שווי שוק $ 95.65K$ 95.65K $ 95.65K נפח (24 שעות) $ 3.24K$ 3.24K $ 3.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.65K$ 95.65K $ 95.65K אספקת מחזור 670.20M 670.20M 670.20M אספקה כוללת 670,197,535.785271 670,197,535.785271 670,197,535.785271

שווי השוק הנוכחי של Pandu Pandas הוא $ 95.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.24K. ההיצע במחזור של PANDU הוא 670.20M, עם היצע כולל של 670197535.785271. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.65K.