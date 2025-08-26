Pandacoin (PND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.89% שינוי מחיר (7D) -37.27% שינוי מחיר (7D) -37.27%

Pandacoin (PND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PND השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pandacoin (PND) מידע שוק

שווי שוק $ 878.49K$ 878.49K $ 878.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 878.49K$ 878.49K $ 878.49K אספקת מחזור 35.68B 35.68B 35.68B אספקה כוללת 35,677,704,116.29138 35,677,704,116.29138 35,677,704,116.29138

שווי השוק הנוכחי של Pandacoin הוא $ 878.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PND הוא 35.68B, עם היצע כולל של 35677704116.29138. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 878.49K.