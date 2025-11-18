Pancake Bunny מחיר היום

מחיר Pancake Bunny (BUNNY) בזמן אמת היום הוא $ 0,02776355, עם שינוי של 3,82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUNNY ל USD הוא $ 0,02776355 לכל BUNNY.

Pancake Bunny כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14 181,01, עם היצע במחזור של 510,23K BUNNY. ב‑24 השעות האחרונות, BUNNY סחר בין $ 0,02700917 (נמוך) ל $ 0,02895749 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 512,75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0,02700917.

ביצועים לטווח קצר, BUNNY נע ב -0,53% בשעה האחרונה ו -10,25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pancake Bunny (BUNNY) מידע שוק

שווי שוק $ 14,18K$ 14,18K $ 14,18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 424,52K$ 424,52K $ 424,52K אספקת מחזור 510,23K 510,23K 510,23K אספקה כוללת 15 274 247,51454069 15 274 247,51454069 15 274 247,51454069

שווי השוק הנוכחי של Pancake Bunny הוא $ 14,18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNNY הוא 510,23K, עם היצע כולל של 15274247.51454069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 424,52K.