PAMP (PAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -3.24% שינוי מחיר (7D) +24.37% שינוי מחיר (7D) +24.37%

PAMP (PAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAMP השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAMP (PAMP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.04K$ 8.04K $ 8.04K אספקת מחזור 999.34M 999.34M 999.34M אספקה כוללת 999,342,799.552027 999,342,799.552027 999,342,799.552027

שווי השוק הנוכחי של PAMP הוא $ 8.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAMP הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999342799.552027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04K.