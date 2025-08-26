עוד על PAMP

PAMP מידע על מחיר

PAMP אתר רשמי

PAMP טוקניומיקה

PAMP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PAMP סֵמֶל

PAMP מחיר (PAMP)

לא רשום

1 PAMP ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PAMP (PAMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:57 (UTC+8)

PAMP (PAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-3.24%

+24.37%

+24.37%

PAMP (PAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAMP השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAMP (PAMP) מידע שוק

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

--
----

$ 8.04K
$ 8.04K$ 8.04K

999.34M
999.34M 999.34M

999,342,799.552027
999,342,799.552027 999,342,799.552027

שווי השוק הנוכחי של PAMP הוא $ 8.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAMP הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999342799.552027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04K.

PAMP (PAMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PAMPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAMP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPAMP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PAMPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.24%
30 ימים$ 0+18.47%
60 ימים$ 0+42.62%
90 ימים$ 0--

מה זהPAMP (PAMP)

PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PAMP (PAMP) משאב

האתר הרשמי

PAMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAMP (PAMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAMP (PAMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAMP.

בדוק את PAMP תחזית המחיר עכשיו‏!

PAMP למטבעות מקומיים

PAMP (PAMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAMP (PAMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PAMP (PAMP)

כמה שווה PAMP (PAMP) היום?
החי PAMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAMP ל USD?
המחיר הנוכחי של PAMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAMP?
שווי השוק של PAMP הוא $ 8.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAMP?
ההיצע במחזור של PAMP הוא 999.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAMP?
‏‏PAMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAMP?
PAMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAMP הוא -- USD.
האם PAMP יעלה השנה?
PAMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:55:57 (UTC+8)

PAMP (PAMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.